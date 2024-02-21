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"Шахтар" прилетів до Франції на матч-відповідь Ліги Європи: хто в обоймі

Фото: "Гірники" перед відльотом до Марселя (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Делегація донецького "Шахтаря" прибула до французького Марселя на другий поєдинок плей-офф Ліги Європи 2023/24 проти місцевого "Олімпіка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Марсель" – "Шахтар" відбудеться у Марселі 22 лютого. Поєдинок прийме арена "Велодром". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Тренерський штаб "гірників" узяв до Франції 28 футболістів. До переліку виконавців потрапив і Валерій Бондар, який не допоможе "Шахтарю" через перебір жовтих карток. Також у складі Тарас Степаненко та Марлон Гомес, які мали ушкодження.

Список "гірників" на матч-відповідь проти "Марселя":

Воротарі: Рудько, Різник, Твардовський, Барченко

Захисники: Бондар, Гочолейшвілі, Азарові, Матвієнко, Педрінью, Міроші, Конопля, Ракицький, Лацабідзе

Півзахисники: Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Бондаренко, Назарина, Кевін, Невертон, Гомес, Цуканов

Нападники: Траоре, Сікан, Келсі

 

Напередодні УЄФА обрав арбітра на матч-відповідь "гірників" із французьким грандом. Головним рефері буде Тобіас Штілер. Німець двічі перетинався зі "Шахтарем" на міжнародній арені: у сезоні 2016/17 донеччани переграли португальську "Брагу" (2:0) в групі Ліги Європи, а в минулому сезоні в серії пенальті дотиснули французький "Ренн" у плей-офф другого за рангом єврокубка.

До слова, Україна зберегла становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками тижня.

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