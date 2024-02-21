"Шахтер" прилетел во Францию на ответный матч Лиги Европы: кто в обойме

Делегация донецкого "Шахтера" прибыла во французский Марсель на второй поединок плей-офф Лиги Европы 2023/24 против местного "Олимпика".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Матч "Марсель" – "Шахтер" состоится в Марселе 22 февраля. Поединок примет арена "Велодром". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.
Тренерский штаб "горняков" взял во Францию 28 футболистов. В список исполнителей попал и Валерий Бондарь, который не поможет "Шахтеру" из-за перебора желтых карточек. Также в составе имевшие повреждения Тарас Степаненко и Марлон Гомес.
Список "горняков" на ответный матч против "Марселя":
Вратари: Рудько, Ризнык, Твардовский, Барченко
Защитники: Бондарь, Гочолейшвили, Азарови, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Конопля, Ракицкий, Лацабидзе
Полузащитники: Степаненко, Эгиналдо, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Бондаренко, Назарина, Кевин, Невертон, Гомес, Цуканов
Нападающие: Траоре, Сикан, Келси
Накануне УЕФА выбрал арбитра на ответный матч "горняков" с французским грандом. Главным рефери будет Тобиас Штилер. Немец дважды пересекался с "Шахтером" на международной арене: в сезоне 2016/17 дончане обыграли португальскую "Брагу" (2:0) в группе Лиги Европы, а в прошлом сезоне в серии пенальти дожали французский "Ренн" в плей-офф второго по рангу еврокубка.
К слову, Украина сохранила положение в таблице коэффициентов УЕФА по итогам недели.
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