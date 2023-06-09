"Шахтер" пригрозил английскому гранду судом: что случилось

Об этом заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

"Шпоры" рассматривают подписание израильтянина в летнее трансферное окно. Вингер, права на которого принадлежат "Шахтеру", сезон 2022/23 провел в составе другого лондонского коллектива – "Фулхэма".

Соломон собрался во второй раз воспользоваться печально известным правилом ФИФА, давшим возможность легионерам останавливать действие контрактов с украинскими клубами. В "Тоттенхэме" в случае перехода он будет выступать на правах аренды. Однако контракт израильтянина с "Шахтером" действует только до 31 декабря.

Гендиректор "горняков" связался с Соломоном и его агентом и призвал вернуться в ряды чемпиона Украины на новый сезон. Палкин гарантировал вингеру выступления в основе "Шахтера" в Лиге чемпионов. Впрочем, израильтянин собрался дальше играть в АПЛ.

"В конце концов, куда именно он перейдет, я не знаю. В любом случае, если это будет "Тоттенхэм", мы будем судиться с этим клубом. Есть простое основание – неправомерное обогащение. Только представьте себе: мы платим большие деньги за этого игрока, а "Тоттенхэм" впоследствии получает его бесплатно?" – риторически спросил функционер.

Манор Соломон перебрался в "Шахтер" в январе 2019 года. Родной клуб вингера – "Маккаби" из Петах-Тиквы – получил за него ориентировочно 6 млн евро. В рядах "горняков" Соломон провел 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 9 передач. За "Фулхэм" – 24 поединка, 5 голов.