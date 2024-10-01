"Шахтар" прибув на матч Ліги чемпіонів проти "Аталанти": хто в складі

Матч "Шахтар" – "Аталанта" відбудеться в німецькому Гельзенкірхені 2 жовтня. Поєдинок прийме "Фельтінс-Арена". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У понеділок "гірники" провели теоретичне та практичне заняття на "Арені Львів", а після обіду вирушили до польського Жешува. Звідти "Шахтар" полетів у німецький Дюссельдорф, куди прибув пізно ввечері. Тренерський штаб узяв на матч 27 футболістів.

Головна втрата "гірників" – Данило Сікан. Форвард зазнав серйозної травми обличчя в поєдинку Ліги чемпіонів проти італійської "Болоньї" (0:0). Він пропустив уже два тури Прем'єр-ліги.

Список футболістів "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Аталанти" 2 жовтня:

Воротарі: Різник, Твардовський, Фесюн, Пузанков

Захисники: Франьїч, Бондар, Педро Енріке, Азарові, Тобіас, Грам, Матвієнко, Конопля, Фарина

Півзахисники: Степаненко, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон

Нападники: Траоре, Егіналдо

"Шахтар" перетинався з "Аталантою" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2019/20. Тоді "гірники" обмінялися з "Богинею" домашніми перемогами. На Апеннінах "Шахтар" переміг із голами Мораєса та Соломона (2:1), а от у Харкові зазнав болісного фіаско (0:3).