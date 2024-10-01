"Шахтер" прибыл на матч Лиги чемпионов против "Аталанты": кто в составе

Матч "Шахтер" – "Аталанта" состоится в немецком Гельзенкирхене 2 октября. Поединок примет "Фельтинс-Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В понедельник "горняки" провели теоретическое и практическое занятия на "Арене Львов", а после обеда отправились в польский Жешув. Оттуда "Шахтер" улетел в немецкий Дюссельдорф, куда прибыл поздно вечером. Тренерский штаб взял на матч 27 футболистов.

Главная потеря "горняков" – Даниил Сикан. Форвард получил серьезную травму лица в поединке Лиги чемпионов против итальянской "Болоньи" (0:0). Он пропустил уже два тура Премьер-лиги.

Список футболистов "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Аталанты" 2 октября:

Вратари: Ризнык, Твардовский, Фесюн, Пузанков

Защитники: Франьич, Бондарь, Педро Энрике, Азарови, Тобиас, Грам, Матвиенко, Конопля, Фарина

Полузащитники: Степаненко, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевин, Педринью, Невертон

Нападающие: Траоре, Эгиналдо

"Шахтер" пересекался с "Аталантой" на групповом этапе Лиги чемпионов 2019/20. Тогда "горняки" обменялись с "Богиней" домашними победами. На Апеннинах "Шахтер" победил с голами Мораеса и Соломона (2:1), а вот в Харькове потерпел болезненное фиаско (0:3).