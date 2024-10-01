RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" прибыл на матч Лиги чемпионов против "Аталанты": кто в составе

Фото: "Горняки" на аэродроме Дюссельдорфа (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Делегация донецкого "Шахтера" во главе с главным тренером команды Марино Пушичем прилетела в Германию на второй тур основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Шахтер" – "Аталанта" состоится в немецком Гельзенкирхене 2 октября. Поединок примет "Фельтинс-Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В понедельник "горняки" провели теоретическое и практическое занятия на "Арене Львов", а после обеда отправились в польский Жешув. Оттуда "Шахтер" улетел в немецкий Дюссельдорф, куда прибыл поздно вечером. Тренерский штаб взял на матч 27 футболистов.

Главная потеря "горняков" – Даниил Сикан. Форвард получил серьезную травму лица в поединке Лиги чемпионов против итальянской "Болоньи" (0:0). Он пропустил уже два тура Премьер-лиги.

Список футболистов "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Аталанты" 2 октября:

Вратари: Ризнык, Твардовский, Фесюн, Пузанков

Защитники: Франьич, Бондарь, Педро Энрике, Азарови, Тобиас, Грам, Матвиенко, Конопля, Фарина

Полузащитники: Степаненко, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевин, Педринью, Невертон

Нападающие: Траоре, Эгиналдо

 

 

"Шахтер" пересекался с "Аталантой" на групповом этапе Лиги чемпионов 2019/20. Тогда "горняки" обменялись с "Богиней" домашними победами. На Апеннинах "Шахтер" победил с голами Мораеса и Соломона (2:1), а вот в Харькове потерпел болезненное фиаско (0:3).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Аталанты" перед Лигой чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШахтерЛига Чемпионов