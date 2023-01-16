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"Шахтер" вернул в команду одиозного экс-защитника сборной Украины

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Киев, Понедельник 16 января 2023 18:19
"Шахтер" вернул в команду одиозного экс-защитника сборной Украины Фото: Ярослав Ракицкий выступал за "Шахтер" в 2009-2019 гг. (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Центрбек Ярослав Ракицкий после трех лет выступлений в чемпионате России и недолгого вояжа в Турцию вернулся в ряды донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный защитник стал вторым зимним новичком "горняков". Отечественный гранд подписал ветерана бесплатно в статусе свободного агента.

Ракицкий заключил с "Шахтером" соглашение до конца нынешнего сезона. Последние полгода он провел в турецком "Адана Демирспоре" (9 матчей во всех турнирах). До этого в течение трех лет центрбек защищал цвета питерского "Зенита", где выиграл ряд трофеев на внутренней арене.

В структуре "Шахтера" Ракицкий оказался еще подростком. Выступал за "Шахтер-3" во Второй лиге, а в первой команде дебютировал в августе 2009 года. В общей сложности отыграл в составе "горняков" 326 матчей, в которых забил 14 мячей. Он завоевал с командой 19 трофеев, в том числе 8 раз стал чемпионом Украины.

Гнев болельщиков Ракицкий вызвал не только выступлениями в России после оккупации Крыма и войны на Востоке. Во время карьеры в национальной команде Украины защитник никогда не пел национальный гимн, а руку во время его исполнения держал ниже сердца.

К слову, накануне "Шахтер" продал Мудрика в лондонский "Челси" после срыва переговоров с "Арсеналом".

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