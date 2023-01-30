UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" отримав третю пропозицію продати зірку оборони в чемпіонат Англії, – ЗМІ

Фото: Микола Матвієнко в тренажерному залі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Брайтон" не відмовився від намірів підписати центрбека донецького "Шахтаря" Миколу Матвієнка вже в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Topskills Sports UK.

Середняк АПЛ надіслав третю пропозицію "гірникам" щодо переходу оборонця збірної України. "Чайки" тепер готові віддати за Матвієнка 20 млн фунтів.

Ще 5 мільйонів "Брайтон" може виплатити бонусами. Англійський клуб вдруге підвищив суму відступних. Спершу команда Роберто Де Дзербі запропонувала 11 млн євро, а згодом – 16 млн (плюс 4 млн бонусами). Перемовини про трансфер тривають.

Раніше "Шахтар" повісив цінник на Матвієнка. "Гірники" прагнули виручити за перехід українця, який може закрити позиції центрбека та флангових оборонців, 30 млн євро. Однак, видання наводить інші цифри. Вітчизняний гранд начебто завжди хотів заробити 35 млн фунтів.

Матвієнко проводить 8-й сезон за "Шахтар" на дорослому рівні. За цей час він провів 150 матчів у складі "гірників", у яких забив 6 м'ячів. Також він захищав кольори "Карпат" і "Ворскли" на правах оренди. У збірній України зіграв 54 поєдинки.

До слова, раніше "Евертон" призначив Дайча новим головним тренером Миколенка та компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарУПЛЧемпіонат АнгліїЧемпионат Украины