"Шахтар" отримав третю пропозицію продати зірку оборони в чемпіонат Англії, – ЗМІ

Середняк АПЛ надіслав третю пропозицію "гірникам" щодо переходу оборонця збірної України. "Чайки" тепер готові віддати за Матвієнка 20 млн фунтів.

Ще 5 мільйонів "Брайтон" може виплатити бонусами. Англійський клуб вдруге підвищив суму відступних. Спершу команда Роберто Де Дзербі запропонувала 11 млн євро, а згодом – 16 млн (плюс 4 млн бонусами). Перемовини про трансфер тривають.

Раніше "Шахтар" повісив цінник на Матвієнка. "Гірники" прагнули виручити за перехід українця, який може закрити позиції центрбека та флангових оборонців, 30 млн євро. Однак, видання наводить інші цифри. Вітчизняний гранд начебто завжди хотів заробити 35 млн фунтів.

Матвієнко проводить 8-й сезон за "Шахтар" на дорослому рівні. За цей час він провів 150 матчів у складі "гірників", у яких забив 6 м'ячів. Також він захищав кольори "Карпат" і "Ворскли" на правах оренди. У збірній України зіграв 54 поєдинки.