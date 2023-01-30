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"Шахтер" получил третье предложение продать звезду обороны в чемпионат Англии, – СМИ

Фото: Николай Матвиенко в тренажерном зале (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Брайтон" не отказался от намерений подписать центрбека донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко уже в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Topskills Sports UK.

Середняк АПЛ направил третье предложение "горнякам" по переходу защитника сборной Украины. "Чайки" теперь готовы отдать за Матвиенко 20 млн фунтов.

Еще 5 миллионов "Брайтон" может выплатить в качестве бонусов. Английский клуб во второй раз повысил сумму отступных. Сначала команда Роберто Де Дзерби предложила 11 млн евро, а затем – 16 млн (плюс 4 млн бонусов). Переговоры о трансфере продолжаются.

Ранее "Шахтер" повесил ценник на Матвиенко. "Горняки" стремились выручить за переход украинца, который может закрыть позиции центрбека и фланговых защитников, 30 млн евро. Однако издание приводит другие цифры. Отечественный гранд якобы всегда хотел заработать 35 млн фунтов.

Матвиенко проводит 8-й сезон за "Шахтер" на взрослом уровне. За это время он провел 150 матчей в составе горняков, в которых забил 6 мячей. Также он защищал цвета "Карпат" и "Ворсклы" на правах аренды. В сборной Украины сыграл 54 поединка.

К слову, ранее "Эвертон" назначил Дайча новым главным тренером Миколенко и компании.

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