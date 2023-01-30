"Шахтар" отримав третю пропозицію продати зірку оборони в чемпіонат Англії, – ЗМІ
Англійський "Брайтон" не відмовився від намірів підписати центрбека донецького "Шахтаря" Миколу Матвієнка вже в зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Topskills Sports UK.
Середняк АПЛ надіслав третю пропозицію "гірникам" щодо переходу оборонця збірної України. "Чайки" тепер готові віддати за Матвієнка 20 млн фунтів.
Ще 5 мільйонів "Брайтон" може виплатити бонусами. Англійський клуб вдруге підвищив суму відступних. Спершу команда Роберто Де Дзербі запропонувала 11 млн євро, а згодом – 16 млн (плюс 4 млн бонусами). Перемовини про трансфер тривають.
Раніше "Шахтар" повісив цінник на Матвієнка. "Гірники" прагнули виручити за перехід українця, який може закрити позиції центрбека та флангових оборонців, 30 млн євро. Однак, видання наводить інші цифри. Вітчизняний гранд начебто завжди хотів заробити 35 млн фунтів.
Матвієнко проводить 8-й сезон за "Шахтар" на дорослому рівні. За цей час він провів 150 матчів у складі "гірників", у яких забив 6 м'ячів. Також він захищав кольори "Карпат" і "Ворскли" на правах оренди. У збірній України зіграв 54 поєдинки.
Brighton have submitted new bid worth £20m plus £5m in add-ons to Shakhtar Donetsk for centre-back Mykola Matviyenko. #BHAFC— Topskills Sports UK (@topskillssports) January 29, 2023
Shakhtar Donetsk always asked £35m fee for the centre-back. Brighton priority is to add another centre-back before window closes. Talks ongoing. pic.twitter.com/bRcEnq8D9E
До слова, раніше "Евертон" призначив Дайча новим головним тренером Миколенка та компанії.
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