ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахтер" получил соперника в плей-офф Лиги Европы

Новина українською →
Ньон, Понедельник 07 ноября 2022 14:15
"Шахтер" получил соперника в плей-офф Лиги Европы Фото: "Шахтер" перед последним матчем в группе Лиги чемпионов (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В рамках 1/16 финала Лиги Европы 2022/23 донецкий "Шахтер" встретится с командой, финишировавшей второй на групповом этапе турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

УЕФА провел жеребьевку 7 ноября в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне. Соперников узнали 16 команд – неудачники группового этапа Лиги чемпионов и коллективы из групп Лиги Европы.

Перед жеребьевкой "Шахтер" попал в корзину "несеянных" команд. Это сделало невозможным встречи "горняков" с амстердамским "Аяксом", леверкузенским "Байером", "Барселоной", лиссабонским "Спортингом", "Зальцбургом", "Севильей" и туринским "Ювентусом".

Соперником "горняков" станет французский "Ренн". На групповом этапе турнира "красно-черные" дважды обыграли киевское "Динамо" (2:1, 1:0). Победителем квартета стал стамбульский "Фенербахче". Первый матч состоится 16 февраля, ответный – 23 февраля.

Все пары 1/16 финала Лиги Европы 2022/23:

  • "Барселона" – "Манчестер Юнайтед"
  • "Ювентус" – "Нант"
  • "Спортинг" – "Мидтьюлланн"
  • "Шахтер" – "Ренн"
  • "Аякс" – "Унион" Берлин
  • "Байер" – "Монако"
  • "Севилья" – ПСВ
  • "Зальцбург" – "Рома"

&quot;Шахтер&quot; получил соперника в плей-офф Лиги Европы

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Финалисты предыдущего розыгрыша – "Ливерпуль" и мадридский "Реал" – встретятся уже в первом раунде плей-офф. Кроме того, французский ПСЖ будет конкурировать за место в четвертьфинале с мюнхенской "Баварией".

К слову, ранее "Шахтер" потерпел фиаско от РБ "Лейпциг" и вылетел в плей-офф Лиги Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Европы Шахтер
NEWS
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ