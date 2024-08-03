"Шахтар" оприлюднив заявку на сезон УПЛ

До заявки "гірників" потрапили 33 виконавці. Зокрема, в переліку футболістів опинилися літні новачки команди.

Голкіпер Кіріл Фесюн отримав светр із 72-м номером. Натомість універсал Бартол Франьїч виступатиме під 4-м номером, а центрбек Алаа Грам – під 18-м. Змінив ігровий номер хавбек Дмитро Криськів. Тепер він виступатиме під "вісімкою".

Не потрапили до заявки оборонець Став Лемкін, півзахисник Олег Очеретько, атакувальний хавбек Андрій Тотовицький та вінгер Іван Петряк. Усі вони залишаються на контрактах із "Шахтарем". Утім, найімовірніше, покинуть лави чемпіона України.

Воротарі: 12. Пузанков*, 31. Різник, 34. Баглай*, 35. Кравець*, 48. Твардовський*, 72. Фесюн

Захисники: 4. Франьїч, 5. Бондар, 13. Педро Енріке, 16. Азарові, 17. Тобіас*, 18. Грам, 22. Матвієнко, 26. Конопля, 55. Лацабідзе*, 74. Фарина*

Півзахисники: 6. Степаненко, 8. Криськів, 9. Швед, 10. Судаков, 11. Зубков, 20. Глущенко*, 21. Бондаренко, 24. Цуканов*, 25. Сігеєв*, 29. Назарина, 30. Гомес*, 37. Кевін*, 38. Педрінью, 39. Невертон*

Нападники: 2. Траоре, 7. Егіналдо*, 14. Сікан

* – заявлені за списком Б футболісти

"Шахтар" на старті сезону 2024/25

Чемпіон України в стартовому турі зустрінеться з полтавською "Ворсклою". Виїзний матч призначений на 4 серпня.

У серпні "гірники" також зіграють проти житомирського "Полісся", київського "Лівого Берега", "Олександрії" та криворізького "Кривбаса". У вересні "Шахтар" розпочне виступи в основній сітці Ліги чемпіонів. Домашні поєдинки єврокубків команда Маріно Пушіча гратиме в німецькому Гельзенкірхені.

Перше Класичне протистояння УПЛ проти київського "Динамо" заплановане на кінець жовтня. Базова дата туру – 26 жовтня.