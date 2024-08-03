"Шахтер" обнародовал заявку на сезон УПЛ

В заявку "горняков" попали 33 исполнителя. В частности, в списке футболистов оказались летние новички команды.

Голкипер Кирилл Фесюн получил свитер с 72-м номером. В свою очередь универсал Бартол Франьич будет выступать под 4-м номером, а центрбек Алаа Грам – под 18-м. Сменил игровой номер хавбек Дмитрий Крыськив. Теперь он будет выступать под "восьмеркой".

Не попали в заявку защитник Став Лемкин, полузащитник Олег Очеретько, атакующий хавбек Андрей Тотовицкий и вингер Иван Петряк. Все они остаются на контрактах с "Шахтером". Впрочем, вероятнее всего, покинут ряды чемпиона Украины.

Вратари: 12. Пузанков*, 31. Ризнык, 34. Баглай*, 35. Портной*, 48. Твардовский*, 72. Фесюн

Защитники: 4. Франьич, 5. Бондарь, 13. Педро Энрике, 16. Азарови, 17. Тобиас*, 18. Грам, 22. Матвиенко, 26. Конопля, 55. Лацабидзе*, 74. Фарина*

Полузащитники: 6. Степаненко, 8. Крыськив, 9. Швед, 10. Судаков, 11. Зубков, 20. Глущенко*, 21. Бондаренко, 24. Цуканов*, 25. Сигеев*, 29. Назарина, 30. Гомес*, 37. Кевин*, 38. Педриньо, 39. Невертон*

Нападающие: 2. Траоре, 7. Эгиналдо*, 14. Сикан

* – заявленные по списку Б футболисты

"Шахтер" на старте сезона 2024/25

Чемпион Украины в стартовом туре встретится с полтавской "Ворсклой". Выездной матч назначен на 4 августа.

В августе "горняки" также сыграют против житомирского "Полесья", киевского "Левого Берега", "Александрии" и криворожского "Кривбасса". В сентябре "Шахтер" начнет выступления в основной сетке Лиги чемпионов. Домашние поединки еврокубков команда Марино Пушича будет играть в немецком Гельзенкирхене.

Первое Классическое противостояние УПЛ против киевского "Динамо" запланировано на конец октября. Базовая дата тура – 26 октября.