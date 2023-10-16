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Камбек у Лізі чемпіонів не врятував. "Шахтар" несподівано звільнив ван Леувена

Київ, Понеділок 16 жовтня 2023 16:53
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Камбек у Лізі чемпіонів не врятував. "Шахтар" несподівано звільнив ван Леувена Фото: Патрік ван Леувен став безробітним (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Керівництво донецького "Шахтаря" відправило Патріка ван Леувена у відставку з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

54-річний фахівець завершив період роботи з "гірниками". Тренер не переконав менеджмент у власній профпридатності.

Ван Леувен пропрацював на чолі "Шахтаря" всього три місяці. На старті сезону нідерландець обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Ігора Йовічевіча. Разом із тренером лави чемпіона України покинув і штаб його асистентів.

Біля керма "гірників" ван Леувен провів усього 12 матчів. У чемпіонаті України "Шахтар" встиг чотири рази втратити очки – програв полтавській "Ворсклі" (0:2) та тричі зіграв унічию ("Рух", "Кривбас", "Верес"). Натомість у Лізі чемпіонів донеччани програли "Порту" (1:3) та здобули вольову перемогу над "Антверпеном" (3:2).

У сезоні 2022/23 ван Леувен привів луганську "Зорю" до бронзових нагород. Раніше він тренував "Маккабі" з Тель-Авіва, був спортивним директором алматинського "Кайрата", працював координатором молодих кадрів у роттердамському "Фейєнорді". У 2006-2013 рр. нідерландець керував молодіжним департаментом "Шахтаря".

До слова, раніше зібрали всі версії втечі Роспутька з "Шахтаря" в спеціальній підбірці.

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