"Шахтар" оголосив про трансфер оборонця збірної Грузії

Донецький "Шахтар" закрив перехід оборонця Іраклі Азарові з белградської "Црвени Звезди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
21-річний грузин – черговий літній новачок чемпіона України. Тепер на обох флангах оборони "гірників" виступатимуть кавказці, адже правий край закрив інший захисник збірної Грузії – Гіоргі Гочолейшвілі.
Азарові підписав із "Шахтарем" контракт на 5 років. "Црвена Звезда" отримала за оборонця орієнтовно 3 млн євро. Лише торік сербський гранд придбав грузина з батумського "Динамо" всього за 300 тисяч у євровалюті.
Азарові – вихованець тбіліського "Динамо", хоч і народився в Батумі. У столиці Грузії провів 14 матчів у всіх турнірах, а в січні 2021-го перебрався до "динамівців" рідного міста (65 поєдинків, 4 м'ячі, 10 асистів). У лавах же "Црвени Звезди" зіграв 26 матчів (3 результативні передачі). Тричі став чемпіоном Грузії та здобув титул 2022/23 у Сербії.
Раніше "Шахтар" обрав домашній стадіон на єврокубки нинішнього сезону. Тимчасовою домівкою "гірників" став "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. У вересні чемпіон України стартуватиме на груповому етапі Ліги чемпіонів.
До слова, раніше УПЛ роздала нагороди найкращим гравцю і тренеру туру.
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