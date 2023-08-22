UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" оголосив про трансфер оборонця збірної Грузії

Фото: Іраклі Азарові в лавах збірної Грузії (gff.ge)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" закрив перехід оборонця Іраклі Азарові з белградської "Црвени Звезди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний грузин – черговий літній новачок чемпіона України. Тепер на обох флангах оборони "гірників" виступатимуть кавказці, адже правий край закрив інший захисник збірної Грузії – Гіоргі Гочолейшвілі.

Азарові підписав із "Шахтарем" контракт на 5 років. "Црвена Звезда" отримала за оборонця орієнтовно 3 млн євро. Лише торік сербський гранд придбав грузина з батумського "Динамо" всього за 300 тисяч у євровалюті.

Азарові – вихованець тбіліського "Динамо", хоч і народився в Батумі. У столиці Грузії провів 14 матчів у всіх турнірах, а в січні 2021-го перебрався до "динамівців" рідного міста (65 поєдинків, 4 м'ячі, 10 асистів). У лавах же "Црвени Звезди" зіграв 26 матчів (3 результативні передачі). Тричі став чемпіоном Грузії та здобув титул 2022/23 у Сербії.

Раніше "Шахтар" обрав домашній стадіон на єврокубки нинішнього сезону. Тимчасовою домівкою "гірників" став "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. У вересні чемпіон України стартуватиме на груповому етапі Ліги чемпіонів.

До слова, раніше УПЛ роздала нагороди найкращим гравцю і тренеру туру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛШахтарЧемпионат Украины