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"Шахтер" объявил о трансфере защитника сборной Грузии

Фото: Иракли Азарови в рядах сборной Грузии (gff.ge)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" закрыл переход защитника Иракли Азарови из белградской "Црвены Звезды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний грузин – очередной летний новичок чемпиона Украины. Теперь на обоих флангах обороны "горняков" будут выступать кавказцы, ведь правый край закрыл другой защитник сборной Грузии – Гиорги Гочолейшвили.

Азарови подписал с "Шахтером" контракт на пять лет. "Црвена Звезда" получила за защитника ориентировочно 3 млн евро. Только в прошлом году сербский гранд приобрел грузина из батумского "Динамо" всего за 300 тысяч в евровалюте.

Азарови – воспитанник тбилисского "Динамо", хоть и родился в Батуми. В столице Грузии провел 14 матчей во всех турнирах, а в январе 2021-го перебрался к "динамовцам" родного города (65 поединков, 4 мяча, 10 ассистов). В рядах же "Црвены Звезды" сыграл 26 матчей (3 результативных передачи). Трижды стал чемпионом Грузии и завоевал титул 2022/23 в Сербии.

Ранее "Шахтер" выбрал домашний стадион на еврокубки в нынешнем сезоне. Временным домом "горняков" стал "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. В сентябре чемпион Украины стартует на групповом этапе Лиги чемпионов.

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