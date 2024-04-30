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"Шахтар" несподівано відпустив легіонера в МЛС

Цинциннаті, Вівторок 30 квітня 2024 16:43
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"Шахтар" несподівано відпустив легіонера в МЛС Фото: Кевін Келсі поки не закріпився в лавах "гірників" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Американський "Цинциннаті" оголосив про перехід із донецького "Шахтаря" нападника Кевіна Келсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

19-річний форвард повернувся за океан. Венесуелець захищатиме кольори "помаранчево-синіх" у Major League Soccer (MLS).

Келсі орендований "Цинциннаті". Угода розрахована до 31 грудня 2024 року. Контракт нападника з "Шахтаром" натомість залишається чинним до кінця 2027-го. До чемпіонату України він перебрався у січні торік.

Келсі випав із основної обойми "гірників" після зимової паузи в нинішньому сезоні. Загалом латиноамериканець встиг зіграти 37 матчів за "Шахтар", у яких забив 9 м'ячів. Статистика нинішнього сезону – 20 поєдинків у всіх турніах, 3 голи, 2 асисти.

Нещодавно жіноча команда "гірників" влаштувала масову бійку з "Кривбасом". Інцидент трапився після фінального свистка матчу чемпіонату України. Арбітриня за мотивами сутички показала 3 червоні картки.

До слова, раніше склали перелік найдорожчих футболістів УПЛ на чолі зі Судаковим.

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