"Шахтар" несподівано програв "Поліссю" в Прем'єр-лізі

Донецький "Шахтар" зазнав неочікуваної поразки від житомирського "Полісся" в другому турі чемпіонату України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур
"Шахтар" – "Полісся" – 0:1
Гол: Чоботенко, 35
Команди довго не запрягали та обмінялися моментами в стартові десять хвилин. Житомирянин Кушніренко пробив повз ворота після відскоку, а "гірник" Судаков неточно зіграв на добиванні. Згодом Пайшан дивом не скористався помилкою оборони "Шахтаря".
У середині тайму чемпіони змарнували нагоду зусиллями Траоре, який відправив м'яч над воротами ударом через себе. "Поліські вовки" організували момент для Гуцуляка, який з кута воротарського не зміг пробити Різника.
На 35-й хвилині "Полісся" вийшло вперед. Допоміг підопічним Імада Ашура стандарт – кутовий. Назаренко навісив із лівого флангу, а Чоботенко виявився найспритнішим у штрафному "Шахтаря" і головою спрямував м'яч у сітку воріт.
Тренерський штаб "гірників" відреагував на гол двома замінами в перерві. Джокер Маріно Пушіча ледь не зрівняв рахунок на початку другої половини. Утім, Волинець впорався з ударом Сікана головою.
Новий спалах активності припав на період після повітряної тривоги. Ось голкіпер житомирян узяв удар Матвієнка після стандарту, а Сікан із рикошетом пробив повз стійку. У відповідь Лєднєв наважився на удар дистанції – воротар відбив перед собою.
У фінальні 10+ хвилин "Шахтар" усіма силами намагався відігратися. Були й моменти в "гірників" принаймні зрівняти рахунок. Наприклад, Невертон головою не влучив у ворота після навісу Шведа, а Егіналдо не зміг переграти Волинця з меж штрафного. Зрештою, "Полісся" втримало перемогу.
Отже, "Шахтар" зазнав першої поразки в новому сезоні. Натомість команда Ашура набрала перші 3 очки. У наступному турі "гірники" зустрінуться зі столичним "Лівим Берегом", а житомиряни протистоятимуть петровському "Інгульцю".
До слова, раніше "Карпати" сенсаційно розгромили "Кривбас" у Львові.
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