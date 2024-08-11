"Шахтер" неожиданно проиграл "Полесью" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Шахтер" – "Полесье" – 0:1

Гол: Чоботенко, 35

Команды долго не запрягали и обменялись моментами в стартовые десять минут. Житомирянин Кушниренко пробил мимо ворот после отскока, а "горняк" Судаков неточно сыграл на добивании. Впоследствии Пайшан чудом не воспользовался ошибкой обороны "Шахтера".

В середине тайма чемпионы упустили возможность усилиями Траоре, отправившего мяч выше ворот ударом через себя. "Полесские волки" организовали момент для Гуцуляка, который с угла вратарского не смог пробить Ризныка.

На 35-й минуте "Полесье" вышло вперед. Помог подопечным Имада Ашура стандарт – угловой. Назаренко навесил с левого фланга, а Чоботенко оказался самым ловким в штрафной "Шахтера" и головой направил мяч в сетку ворот.

Тренерский штаб "горняков" отреагировал на гол двумя заменами в перерыве. Джокер Марино Пушича едва не сравнял счет в начале второй половины. Впрочем, Волынец справился с ударом Сикана головой.

Новая вспышка активности пришлась на период после воздушной тревоги. Вот голкипер житомирян взял удар Матвиенко после стандарта, а Сикан с рикошетом пробил мимо штанги. В ответ Леднев решился на удар дистанции – вратарь отбил перед собой.

В финальные 10+ минут "Шахтер" всеми силами пытался отыграться. Были и моменты у "горняков" по крайней мере сравнять счет. К примеру, Невертон головой не попал в ворота после навеса Шведа, а Эгиналдо не смог переиграть Волынца из пределов штрафной. В конце концов "Полесье" удержало победу.

Итак, "Шахтер" потерпел первое поражение в новом сезоне. Зато команда Ашура набрала первые 3 очка. В следующем туре "горняки" встретятся со столичным "Левым Берегом", а житомиряне будут противостоять петровскому "Ингульцу".