ua en ru
Пн, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахтер" непростой победой над "Александрией" закрыл тур УПЛ

Новина українською →
Киевская область, Понедельник 14 августа 2023 18:59
"Шахтер" непростой победой над "Александрией" закрыл тур УПЛ Фото: "Горняки" празднуют один из двух забитых мячей (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" дома обыграл "Александрию" в третьем туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Шахтер" – "Александрия" – 2:1

Голы: Сикан, 7, Траоре, 31 – Скорко, 60

"Горняки" в дебюте выглядели лучше, так что справедливо оформили быстрый гол. Команде Патрика ван Леувена удалась образцовая комбинация. Зубков отдал скрытый пас на Гочолейшвили, тот подал на дальнюю штангу, где Сикан в падении эффектно замкнул головой.

Гости пришли в себя в середине тайма. Вот Кулаков неточно пробил головой после многообещающего навеса. "Шахтер" ответил вторым голом в похожем стиле. На 31-й минуте Гочолейшвили снова классно навесил с правого фланга, а Траоре головой вколотил мяч под перекладину.

После второго гола игра немного успокоилась. Новая вспышка активности пришлась на старт второй половины. Сначала Калитвинцев запустил мяч рядом с девяткой. А на 60-й сыграл джокер Руслана Ротаня – Шулянский подал с левого фланга, а Скорко головой пробил Ризныка.

Нервные финальные минуты вполне могли обернуться фиаско для "Шахтера". Уже в добавленное арбитром время голкипер "горняков" пополнил список героев хозяев. Ризнык вытащил из-под перекладины коварный удар головой Смирного. В конце концов ребята ван Леувена удержали победный счет.

Благодаря победе "Шахтер" поднялся в топ-3 Премьер-лиги. "Горняки" набрали 7 очков, как и ковалевский "Колос" на второй позиции. Неожиданный лидер – львовский "Рух" (9 пунктов). "Александрия" же оказалась на 7-й строчке, имея в активе 6 очков.

К слову, ранее "Шахтер" пожаловался в ФИФА на "Галатасарай" и бразильца Тете.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Шахтер Чемпионат Украины Александрия
NEWS
Украина просит Вашингтон продлить ленд-лиз на 2024 год: почему это важно
Украина просит Вашингтон продлить ленд-лиз на 2024 год: почему это важно
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"