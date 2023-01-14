"Шахтар" назвав спаринг-партнерів на зборах у Туреччині: розклад контрольних матчів

До календаря спарингів донецького "Шахтаря" на турецьких зборах потрапили 6 контрольних поєдинків із європейськими командами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
У рамках підготовки до відновлення сезону 2022/23 "гірники" проведуть в Антальї майже місяць (вочевидь, із перервами) – із 10 січня до 9 лютого. Перший спаринг хлопці Ігора Йовічевіча зіграють 20 січня проти віденської "Аустрії".
До кінця місяця на "Шахтар" чекатиме ще два контрольні матчі – проти словенського "Копера" (27 січня) та болгарського "Лудогорця" (31 січня). Натомість ще три поєдинки відбудуться в останній місяць зими. Суперниками вітчизняного гранда будуть словенський "Марібор" (1 лютого), "Сараєво" та тбіліське "Динамо" (обидва – 8 лютого).
Перелік контрольних поєдинків "Шахтаря" в січні-лютому:
"Шахтар" прилетів на збори до Туреччини 10 січня. Тренерський штаб донеччан узяв на збори 31-го виконавця. Єдиний новачок "Шахтаря" – оборонець Гочолейшвілі з грузинського "Сабуртало". Також із оренди повернувся форвард Борячук.
До слова, раніше "Динамо" оприлюднило список суперників на тренувальних зборах.
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