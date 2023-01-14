"Шахтер" назвал спарринг-партнеров на сборах в Турции: расписание контрольных матчей

В календарь спаррингов донецкого "Шахтера" на турецких сборах попали 6 контрольных поединков с европейскими командами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
В рамках подготовки к возобновлению сезона 2022/23 "горняки" проведут в Анталье почти месяц (видимо, с перерывами) – с 10 января по 9 февраля. Первый спарринг ребята Игора Йовичевича сыграют 20 января против венской "Аустрии".
До конца месяца "Шахтер" ждут еще два контрольных матча – против словенского "Копера" (27 января) и болгарского "Лудогорца" (31 января). Еще три поединка состоятся в последний месяц зимы. Соперниками отечественного гранда будут словенский "Марибор" (1 февраля), "Сараево" и тбилисское "Динамо" (оба – 8 февраля).
Список контрольных поединков "Шахтера" в январе-феврале:
"Шахтер" прилетел на сборы в Турцию 10 января. Тренерский штаб дончан взял на сборы 31-го исполнителя. Единственный новичок "Шахтера" – защитник Гочолейшвили из грузинского "Сабуртало". Также из аренды вернулся форвард Борячук.
К слову, ранее "Динамо" обнародовало список соперников на тренировочных сборах.
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