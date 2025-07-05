"Шахтар" назвав склад на Лігу Європи: три новачки та двоє з оренди

Нові та старі імена

До офіційної заявки потрапили 29 футболістів, серед якиз 13 легіонерів. Є три новачки – Микола Огарков, Віктор Цуканов та Ростислав Баглай – з клубної академії.

Також включені до складу два гравці, які повернулися з оренди – захисник Георгі Гочолеішвілі (данський "Копенгаген") та півзахисник Олег Очеретько ("Карпати").

Офіційна заявка "Шахтаря"

Воротарі:

Кіріл Фесюн

Дмитро Різник

Ростислав Баглай

Захисники:

Валерій Бондар

Георгі Гочолеішвілі (Грузія)

Педро Енріке (Бразилія)

Іраклі Азаров (Грузія)

Вінісіус Тобіас (Бразилія)

Алаа Грам (Туніс)

Микола Матвієнко

Юхим Конопля

Микола Огарков

Мар'ян Фарина

Півзахисники:

Марлон Гомес (Бразилія)

Дмитро Криськів

Мар'ян Швед

Георгій Судаков

Кевін (Бразилія)

Антон Глущенко

Артем Бондаренко

Віктор Цуканов

Олег Очеретько

Єгор Назарина

Аліссон (Бразилія)

Педріньйо (Бразилія)

Невертон (Бразилія)

Нападники:

Лассіна Траоре (Буркіна-Фасо)

Егіналдо (Бразилія)

Кауан Еліас (Бразилія)

Коли стартує "Шахтар"

"Гірники" відкриють офіційний сезон у четвер, 10 липня, номінально домашнім матчем першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського "Ільвеса".

Гра відбудеться на арені "Стожиці" в словенській Любляні. Початок – о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь у Фінляндії відбудеться за тиждень - 17 липня.