"Шахтар" назвав склад на Лігу Європи: три новачки та двоє з оренди

Донецький "Шахтар", який вже 10 липня стартує в кваліфікації Ліги Європи, оприлюднив офіційну заявку на перші поєдинки єврокубку. Не обійшлося без нових імен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "гірників".
До офіційної заявки потрапили 29 футболістів, серед якиз 13 легіонерів. Є три новачки – Микола Огарков, Віктор Цуканов та Ростислав Баглай – з клубної академії.
Також включені до складу два гравці, які повернулися з оренди – захисник Георгі Гочолеішвілі (данський "Копенгаген") та півзахисник Олег Очеретько ("Карпати").
Офіційна заявка "Шахтаря"
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападники:
"Гірники" відкриють офіційний сезон у четвер, 10 липня, номінально домашнім матчем першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського "Ільвеса".
Гра відбудеться на арені "Стожиці" в словенській Любляні. Початок – о 21:00 за київським часом.
Матч-відповідь у Фінляндії відбудеться за тиждень - 17 липня.
Раніше розповіли, як завершився перший матч "Шахтаря" під керівництвом Арди Турана.
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