"Шахтер" назвал состав на Лигу Европы: три новичка и двое из аренды

Донецкий "Шахтер", который уже 10 июля стартует в квалификации Лиги Европы, обнародовал официальную заявку на первые поединки еврокубка. Не обошлось без новых имен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горняков".
В официальную заявку попали 29 футболистов, среди которых 13 легионеров. Есть три новичка - Николай Огарков, Виктор Цуканов и Ростислав Баглай - из клубной академии.
Также включены в состав два игрока, которые вернулись из аренды - защитник Георги Гочолеишвили (датский "Копенгаген") и полузащитник Олег Очеретько ("Карпаты").
Официальная заявка "Шахтера"
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
"Горняки" откроют официальный сезон в четверг, 10 июля, номинально домашним матчем первого раунда квалификации Лиги Европы против финского "Ильвеса".
Игра состоится на арене "Стожице" в словенской Любляне. Начало - в 21:00 по киевскому времени.
Ответный матч в Финляндии состоится через неделю - 17 июля.
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