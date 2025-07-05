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"Шахтер" назвал состав на Лигу Европы: три новичка и двое из аренды

Фото: "Шахтер" первым из отечественных клубов стартует в официальных матчах (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер", который уже 10 июля стартует в квалификации Лиги Европы, обнародовал официальную заявку на первые поединки еврокубка. Не обошлось без новых имен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горняков".

Новые и старые имена

В официальную заявку попали 29 футболистов, среди которых 13 легионеров. Есть три новичка - Николай Огарков, Виктор Цуканов и Ростислав Баглай - из клубной академии.

Также включены в состав два игрока, которые вернулись из аренды - защитник Георги Гочолеишвили (датский "Копенгаген") и полузащитник Олег Очеретько ("Карпаты").

Официальная заявка "Шахтера"

Вратари:

  • Кирилл Фесюн
  • Дмитрий Ризнык
  • Ростислав Баглай

Защитники:

  • Валерий Бондарь
  • Георги Гочолеишвили (Грузия)
  • Педро Энрике (Бразилия)
  • Иракли Азаров (Грузия)
  • Винисиус Тобиас (Бразилия)
  • Алаа Грам (Тунис)
  • Николай Матвиенко
  • Ефим Конопля
  • Николай Огарков
  • Марьян Фарина

Полузащитники:

  • Марлон Гомес (Бразилия)
  • Дмитрий Крыськив
  • Марьян Швед
  • Георгий Судаков
  • Кевин (Бразилия)
  • Антон Глущенко
  • Артем Бондаренко
  • Виктор Цуканов
  • Олег Очеретько
  • Егор Назарина
  • Алиссон (Бразилия)
  • Педриньо (Бразилия)
  • Невертон (Бразилия)

Нападающие:

  • Лассина Траоре (Буркина-Фасо)
  • Эгиналдо (Бразилия)
  • Кауан Элиас (Бразилия)

Когда стартует "Шахтер"

"Горняки" откроют официальный сезон в четверг, 10 июля, номинально домашним матчем первого раунда квалификации Лиги Европы против финского "Ильвеса".

Игра состоится на арене "Стожице" в словенской Любляне. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч в Финляндии состоится через неделю - 17 июля.

Ранее рассказали, как завершился первый матч "Шахтера" под руководством Арды Турана.

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