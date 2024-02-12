"Шахтар" – "Марсель": де дивитися матч Ліги Європи

Матч "Шахтар" –"Марсель" відбудеться у Гамбурзі 15 лютого. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі Європи не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки другого за рангом єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплатах "Максимальна" та "Спорт". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.

Турнірні шляхи "Шахтаря" і "Марселя" перетиналися в Кубку УЄФА 2008/09. Тоді "гірники" двічі здолали французький гранд (2:0, 2:1) у чвертьфіналі турніру. Останній в історії розіграші Кубка УЄФА завершився тріумфом команди Мірчі Луческу.