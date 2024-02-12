Шахтар – Марсель: букмекери визначились із котируваннями на матч

Європейські футбольні турніри виходять із відпустки. Розповідаємо про котирування букмекерських контор на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, у якому зіграють донецький Шахтар та французький Марсель.

Шахтар – Марсель: букмекери не бачать фаворита

Усі матчі єврокубків у поточному сезоні Шахтар змушений проводити поза рідними стінами. Рішенням донецького клубу стало базування у німецькому місті Гамбург, де «гірники» домовилися про проведення поєдинків на місцевому стадіоні «Фолькспаркштадіон». В результаті жеребкування стартового туру плей-офф Ліги Європи підопічні Маріно Пушича отримали суперники Марсель. Якщо спочатку французький клуб вважався очевидним фаворитом цієї пари, то сьогодні букмекерські контори розподіляють шанси команд приблизно рівними котируваннями:

Перемога Шахтаря – 3,20

Ніча – 3,55

Перемога Марселя – 2,30

Спортивні аналітики також очікують на видовищний і результативний футбол у виконанні команд. Наприклад, ставки на обмін голами котируються 1,72. Зазначимо, що матч Шахтар – Марсель пройде найближчого четверга, 15 лютого 2024 року. Час початку поєдинку – 19:45 за київським часом.

Марсель: новини про суперника

На старті цього сезону Марсель очолив легендарний Дженнаро Гаттузо. Під керівництвом італійського наставника клуб подолав груповий раунд Ліги Європи, посівши друге місце квартету, де також виступали Брайтон, Аякс та АЕК. Але в чемпіонаті Франції поточного сезону справи у команди з півдня йдуть погано.

До першого протистояння з Шахтарем футболісти Марселя підходять без перемог у п'яти минулих турах Ліги 1. Крім того, Марсель не зміг просунутися сіткою Кубка Франції, де команда програла Ренну. На даний момент команда посідає восьме місце у французькій лізі - в останньому турі Марсель не зміг обіграти аутсайдера Мец (1:1).

Шахтар: останні новини

Шахтар готувався до виступів у плей-офф Ліги Європи через зимові збори. Команда Маріно Пушича непогано зіграла на груповому етапі Ліги чемпіонів, нав'язавши боротьбу Барселоні та Порту за перші два місця, але у вирішальному матчі «гірники» програли в Португалії.

У ході зимового вікна трансферів донецький клуб попрацював над посиленням складу. З бразильського клубу Васко да Гама купили півзахисника Марлона Гомеса, а у Динамо Тбілісі «гірники» організували трансфер захисника Луки Лацабідзе.