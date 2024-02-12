Шахтер – Марсель: букмекеры определились с котировками на матч

Европейские футбольные турниры выходят из отпуска. Рассказываем о котировках букмекерских контор на первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют донецкий Шахтер и французский Марсель.

Шахтер – Марсель: букмекеры не видят фаворита

Все матчи еврокубков в текущем сезоне Шахтер вынужден проводить вне родных стен. Решением донецкого клуба стало обоснование в немецком городе Гамбург, где «горняки» договорились о проведении поединков на местном стадионе «Фолькспаркштадион». В результате жеребьевки стартового тура плей-офф Лиги Европы подопечные Марино Пушича получили в соперники Марсель. Если изначально французский клуб считался очевидным фаворитом данной пары, то сейчас букмекерские конторы распределяют шансы команд приблизительно равными котировками:

Победа Шахтера – 3,20

Ничья – 3,55

Победа Марселя – 2,30

Спортивные аналитики также ожидают зрелищный и результативный футбол в исполнении команд. Например, ставки на обмен голами котируются в 1,72. Отметим, что матч Шахтер – Марсель пройдет в ближайший четверг, 15 февраля 2024 года. Время начала поединка – 19:45 по киевскому времени.

Марсель: новости о сопернике

На старте текущего сезона Марсель возглавил легендарный Дженнаро Гаттузо. Под руководством итальянского наставника клуб преодолел групповой раунд Лиги Европы, заняв второе место квартета, где также выступали Брайтон, Аякс и АЕК. Но в чемпионате Франции текущего сезона дела у южан идут плохо.

К первому противостоянию с Шахтером футболисты Марселя подходят без побед в пяти прошлых турах Лиги 1. Кроме того, Марсель не смог продвинуться по сетке Кубка Франции, где команда проиграла Ренну. На данный момент команда занимает восьмое место во французской лиге – в последнем туре Марсель не смог обыграть аутсайдера Мец (1:1).

Шахтер: последние новости

Шахтер готовился к выступлениям в плей-офф Лиги Европы через зимние сборы. Команда Марино Пушича неплохо выступила на групповом этапе Лиги чемпионов, навязав борьбу Барселоне и Порту за первые два места, но в решающем матче «горняки» проиграли в Португалии.

В ходе зимнего окна трансферов донецкий клуб поработал над усилением состава. Из бразильского клуба Васко да Гама был куплен полузащитник Марлон Гомес, а у Динамо Тбилиси «горняки» организовали трансфер защитника Луки Лацабидзе.