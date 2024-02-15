"Шахтар" – "Марсель": анонс матчу Ліги Європи

"Шахтар" – "Марсель"

15 лютого, 19:45, Гамбург, "Фолькспаркштадіон", трансляція на MEGOGO та Volia TV

"Гірники" першими серед українських команд відновлять сезон після зимової паузи. Рестарт кампанії для підопічних Маріно Пушіча буде з категорії відповідальних. "Шахтар" повертається матчами на виліт другого за рангом єврокубків після двох місяців без офіційних поєдинків. Інший виклик для амбіцій чемпіона України – кондиції Тараса Степаненка.

Головний руйнівник вітчизняного футболу цьогоріч провів лише 45 хвилин у першому спарингу "гірників" проти єреванського "Пюніка". До Гамбурга капітан "Шахтаря" полетів із командою, але вихід на поле – під питанням. Рівноцінної заміни ветерану немає, тож у разі його відсутності позицію доведеться закрити Криськіву або Назарині.

Натомість в "Марселя" комплексніші проблеми. Підопічні Дженнаро Гаттузо далекі від оптимальної форми. Цьогоріч провансальці здобули лише одну перемогу – над скромним "Тьйонвілем" у Кубку Франції, з якого згодом вилетіли. У чемпіонаті ж "Олімпік" набрав "аж" три очки в чотирьох турах. Зважаючи на 8-ме місце в Лізі 1, якість гри та відставання від топ-6, Ліга Європи – останній шанс на успіх у сезоні.

Цікаві факти

"гірник" Мар'ян Швед і форвард "Марселя" Хоакін Корреа були одноклубниками в іспанській "Севільї"

ветеран "Олімпіка" П'єр-Емерік Обамеянг на відстані гола від рекорду Ліги Європи за забитими м'ячами (29 голів)

оборонець "Шахтаря" Дмитро Чигринський – останній в обох командах із тих, хто взяв участь у двоматчевому протистоянні Кубка УЄФА 2008/09

Дискваліфіковані: Сарр ("Марсель")

Травмовані: Гомес, Траоре – Ронж'є, Надір

Під питанням: Степаненко ("Шахтар")

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Марсель"

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Кевін – Сікан

"Марсель": Лопес – Клосс, Мейте, Балерді, Мерлен – Унахі, Кондогбія, Харіт – Луїс Енріке, Ндіайє, Обамеянг

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Зимові спаринги "гірників" і поєдинки "Марселя" в Лізі 1 максимально ускладнили очікування від очної зустрічі команд. Обидва гранди наразі далекі від ідеалу, тож логічним переможцем виглядатиме той, хто припуститься меншої кількості помилок. У першому поєдинку "Шахтар" і підопічні Гаттузо гратимуть обережно, тож бойова нічия – цілком вірогідний підсумок.