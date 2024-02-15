"Шахтер" – "Марсель": анонс матча Лиги Европы

"Шахтер" – "Марсель"

15 февраля, 19:45, Гамбург, "Фолькспаркштадион", трансляция на MEGOGO и Volia TV

"Горняки" первыми среди украинских команд возобновят сезон после зимней паузы. Рестарт кампании для подопечных Марино Пушича будет из категории ответственных. "Шахтер" возвращается матчами на вылет второго по рангу еврокубков после двух месяцев без официальных поединков. Другой вызов для амбиций чемпиона Украины – кондиции Тараса Степаненко.

Главный разрушитель отечественного футбола в этом году провел всего 45 минут в первом спарринге "горняков" против ереванского "Пюника". В Гамбург капитан "Шахтера" полетел с командой, но выход на поле – под вопросом. Равноценной замены ветерану нет, так что в случае его отсутствия позицию придется закрыть Крыськиву либо Назарине.

Зато у "Марселя" более комплексные проблемы. Подопечные Дженнаро Гаттузо далеки от оптимальной формы. В этом году провансальцы одержали лишь одну победу – над скромным "Тьонвилем" в Кубке Франции, из которого впоследствии вылетели. В чемпионате же "Олимпик" набрал "аж" три очка в четырех турах. Учитывая 8-е место в Лиге 1, качество игры и отставание от топ-6, Лига Европы – последний шанс на успех в сезоне.

Интересные факты

"горняк" Марьян Швед и форвард "Марселя" Хоакин Корреа были одноклубниками в испанской "Севилье"

ветеран "Олимпика" Пьер-Эмерик Обамеянг на расстоянии гола от рекорда Лиги Европы по забитым мячам (29 голов)

защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский – последний в обеих командах из тех, кто принял участие в двухматчевом противостоянии Кубка УЕФА 2008/09

Дисквалифицированы: Сарр ("Марсель")

Травмированные: Гомес, Траоре – Ронжье, Надир

Под вопросом: Степаненко ("Шахтер")

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – "Марсель"

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Кевин – Сикан

"Марсель": Лопес – Клосс, Мейте, Балерди, Мерлен – Унахи, Кондогбия, Харит – Луис Энрике, Ндиайе, Обамеянг

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

Зимние спарринги "горняков" и поединки "Марселя" в Лиге 1 максимально усложнили ожидания от очной встречи команд. Оба гранды пока далеки от идеала, поэтому логичным победителем будет выглядеть тот, кто допустит меньше ошибок. В первом поединке "Шахтер" и подопечные Гаттузо будут играть осторожно, так что боевая ничья – вполне вероятный результат.