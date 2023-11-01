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"Шахтар" у листопаді: повний розклад матчів українського гранда

Фото: "Гірники" продовжують виступи в трьох турнірах (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" продовжить виступи в сезоні 2023/24 п'ятьма поєдинками в останній місяць осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" в листопаді зіграють три поєдинки чемпіонату України та продовжать виступи в Лізі чемпіонів. Упродовж 3,5 тижнів підопічні Маріно Пушіча загалом проведуть 5 матчів.

На "Шахтар" у 13-му турі української Прем'єр-ліги чекатиме Класичне протистояння з київським "Динамо" в столиці. Поєдинок запланований на п'ятницю, 3 листопада. Натомість у наступний вівторок, 7 литопада, "гірники" зустрінуться з "Барселоною" в четвертому турі групового етапу ЛЧ.

Далі на "Шахтар" чекають ще два випробування у внутрішніх змаганнях. 12 листопада донеччани зіграють проти "Дніпра-1" в чемпіонаті України, а 25 листопада зустрінуться з житомирським "Поліссям". Закриють місяць "гірники" матчем єврокубка проти бельгійського "Антверпена" (28 листопада).

Перелік поєдинків "Шахтаря" у листопаді:

  • "Динамо" – "Шахтар", 3 листопада
  • "Шахтар" – "Барселона", 7 листопада
  • "Шахтар" – "Дніпро-1", 12 листопада
  • "Шахтар" – "Полісся", 25 листопада
  • "Шахтар" – "Антверпен", 28 листопада

 

До слова, раніше "Шахтар" розгромив "Вікторію" на шляху в півфінал Кубка України.

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