"Шахтар" на класі став першим півфіналістом Кубка України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Кубок України, 1/4 фіналу

"Вікторія" – "Шахтар" – 0:3

Голи: Назарина, 17, Зубков, 20, Ракицький, 90+1

"Гірники" розпочали матч у спокійному темпі. Це, однак, не завадило команді Марін Пушіча створити солідний гандикап ще до екватору першого тайму. На 17-й хвилині відкрив рахунок Назарина, який влучно пробив низом із півкола штрафного.

У наступній атаці "Шахтаря" ледь не забив Бондар. Центрбек головою відправив м'яч повз дев'ятку після навісу з кутового. Та другий гол не забарився. Тут же Зубков із-за меж карної зони з льоту пробив під ближню стійку та змусив капітулювати голкіпера.

Поступово гра заспокоїлася, але час від часу "гірники" нагадували про себе в атаці. Зокрема, Келсі змарнував вихід віч-на-віч із воротарем. Натомість Невертон не зміг пробити Шеліхова на добиванні. А після пострілу Судакова на старті другої половини м'яч зрикошетив на кутовий.

Хавбек "Шахтаря" ще мінімум двічі опинявся на ударних позиціях. Однак, кіпер сумчан двічі врятував "Вікторію". А потм ще й витягнув із-під поперечини постріл Егіналдо. Натомість Назарина після кутового пробив вище воріт.

Тим не менше, розгрому "Вікторія" не уникла. На першій доданій арбітром хвилині "гірники" скористалися черговим стандартом. Судаков подав на ближню стійку, де найспритнішив виявився ветеран Ракицький та головою встановив остаточний результат зустрічі. Далі йде "Шахтар".