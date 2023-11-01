"Шахтер" в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда

"Горняки" в ноябре сыграют три поединка чемпионата Украины и продолжат выступления в Лиге чемпионов. В течение 3,5 недель подопечные Марино Пушича проведут 5 матчей.

"Шахтера" в 13-м туре украинской Премьер-лиги будет ждать Классическое противостояние с киевским "Динамо" в столице. Поединок запланирован на пятницу, 3 ноября. В следующий вторник, 7 ноября, "горняки" встретятся с "Барселоной" в четвертом туре группового этапа ЛЧ.

Далее "Шахтера" ждут еще два испытания во внутренних соревнованиях. 12 ноября дончане сыграют против "Днепра-1" в чемпионате Украины, а 25 ноября встретятся с житомирским "Полесьем". Закроют месяц "горняки" матчем еврокубка против бельгийского "Антверпена" (28 ноября).

Список поединков "Шахтера" в ноябре: