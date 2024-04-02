"Шахтар" у квітні: повний розклад матчів українського гранда

"Гірники" в квітні зіграють п'ять матчів української Прем'єр-ліги та продовжить похід за Кубок України. Упродовж трьох із половиною тижнів підопічні Маріно Пушіча загалом зіграють 6 поєдинків.

У півфіналі Кубка України "Шахтар" 3 квітня прийме одеський "Чорноморець" у Львові. Натомість 7 квітня вітчизняний гранд зустрінеться з львівським "Рухом" у чемпіонаті України. Далі на "гірників" чекають два виїзні матчі Прем'єр-ліги – проти полтавської "Ворскли" (14 квітня) та луганської "Зорі" (18 квітня).

Потім "Шахтар" проведе домашній поєдинок проти "Зорі" 22 квітня. Закриватиме квітневу програму команда Пушіча матчем у гостях проти черкаського ЛНЗ. Поєдинок запланований на 27 квітня.

Повний перелік матчів "Шахтаря" в квітні:

"Шахтар" – "Чорноморець", 3 квітня

"Шахтар" – "Рух", 7 квітня

"Ворскла" – "Шахтар", 14 квітня

"Зоря" – "Шахтар", 18 квітня

"Шахтар" – "Зоря", 22 квітня

ЛНЗ – "Шахтар", 27 квітня

У суботу "Шахтар" у столиці розгромив "Оболонь" з дублем Шведа. Вінгер замінив у старті Зубкова та відзначився двома голами та результативною передачею на Сікана. "Гірники" разом із "Кривбасом" лідирують в чемпіонаті України (по 46 очок). Щоправда, "Шахтар" провів на два матчі менше.