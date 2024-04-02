"Шахтар" у квітні: повний розклад матчів українського гранда

Донецький "Шахтар" продовжить виступи в сезоні 2023/24 шістьма поєдинками в другий місяць весни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Гірники" в квітні зіграють п'ять матчів української Прем'єр-ліги та продовжить похід за Кубок України. Упродовж трьох із половиною тижнів підопічні Маріно Пушіча загалом зіграють 6 поєдинків.
У півфіналі Кубка України "Шахтар" 3 квітня прийме одеський "Чорноморець" у Львові. Натомість 7 квітня вітчизняний гранд зустрінеться з львівським "Рухом" у чемпіонаті України. Далі на "гірників" чекають два виїзні матчі Прем'єр-ліги – проти полтавської "Ворскли" (14 квітня) та луганської "Зорі" (18 квітня).
Потім "Шахтар" проведе домашній поєдинок проти "Зорі" 22 квітня. Закриватиме квітневу програму команда Пушіча матчем у гостях проти черкаського ЛНЗ. Поєдинок запланований на 27 квітня.
Повний перелік матчів "Шахтаря" в квітні:
У суботу "Шахтар" у столиці розгромив "Оболонь" з дублем Шведа. Вінгер замінив у старті Зубкова та відзначився двома голами та результативною передачею на Сікана. "Гірники" разом із "Кривбасом" лідирують в чемпіонаті України (по 46 очок). Щоправда, "Шахтар" провів на два матчі менше.
До слова, раніше склали перелік найдорожчих футболістів УПЛ на чолі зі Судаковим.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.