"Шахтер" в апреле: полное расписание матчей украинского гранда

Донецкий "Шахтер" продолжит выступления в сезоне 2023/24 шестью поединками во второй месяц весны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Горняки" в апреле сыграют пять матчей украинской Премьер-лиги и продолжат поход за Кубок Украины. В течение трех с половиной недель подопечные Марино Пушича в общей сложности сыграют 6 поединков.
В полуфинале Кубка Украины "Шахтер" 3 апреля примет одесский "Черноморец" во Львове. 7 апреля отечественный гранд встретится с львовским "Рухом" в чемпионате Украины. Далее "горняков" ждут два выездных матча Премьер-лиги – против полтавской "Ворсклы" (14 апреля) и луганской "Зари" (18 апреля).
Затем "Шахтер" проведет домашний поединок против "Зари" 22 апреля. Закроет апрельскую программу команда Пушича матчем в гостях против черкасского ЛНЗ. Поединок намечен на 27 апреля.
Полный перечень матчей "Шахтера" в апреле:
В субботу "Шахтер" в столице разгромил "Оболонь" с дублем Шведа. Вингер заменил в старте Зубкова и отличился двумя голами и результативной передачей на Сикана. "Горняки" вместе с "Кривбассом" лидируют в чемпионате Украины (по 46 очков). Правда, "Шахтер" провел на два матча меньше.
К слову, ранее составили перечень самых дорогих футболистов УПЛ во главе с Судаковым.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.