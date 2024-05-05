"Шахтер" на классе обыграл "Черноморец" в УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 27-й тур

"Шахтер" – "Черноморец" – 3:0

Голы: Судаков, 19, Сикан, 23, Кевин, 56 (пенальти)

"Горняки" приступили к делу с первых минут. В дебюте возможности забить упустили Судаков (заблокировал защитник), Зубков (рикошет) и Кевин (сэйв голкипера). В ответ Путря из-за пределов штрафной пробил выше ворот. Выстрел же Сикана в дальний парировал Варакута.

Но на экваторе тайма оборона "Черноморца" дала сбой дважды. Сначала Судаков получил передачу от Крыськива ближе к левому флангу, немного продвинулся вперед и пробил под ближнюю штангу. Вскоре же Сикан головой замкнул навес Ракицкого из глубины.

Останавливаться на достигнутом "Шахтер" не собирался. До и после перерыва подопечные Марино Пушича создали несколько опасных моментов. В частности, удар Кевина отразил вратарь, а выстрел Судакова издалека прошел выше ворот. Авагимян же только размял Ризныка с линии штрафной.

На 56-й минуте счет стал разгромным. Варакута в собственной штрафной сбил Сикана, перехватившего опрометчивую передачу Путри – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Кевин и отправил мяч точно в левый угол ворот "моряков".

В финальные полчаса "Шахтер" играл в свое удовольствие, но периодически создавал остроту у владений Варакуты. Однако отличиться четвертым забитым мячом было не суждено. "Горняки" восстановили 4-очковое преимущество над "Динамо" наверху турнирной таблицы. У дончан есть 67 очков, а киевляне набрали 63 пункта перед очным поединком 11 мая.