"Шахтар" із покером Судакова розгромив ЛНЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Шахтар" – ЛНЗ – 5:1

Голи: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 27 – Нонікашвілі, 62 (пенальті)

Обидві команди активно розпочали матч. "Гірники" взяли м'яч під контроль, але гості лише й норовили втекти в контратаку. Проте, "Шахтарю" вдалося оформити швидкий гол – Судаков організував комбінацію з Криськівим і Траоре, на фініші якої сам "підйомом" влучно пробив від стійки.

Команда Маріно Пушіча продовжила нагнітати ситуацію біля воріт Кучеренка. Ось Конопля після передачі Бондаренко з дистанції відправив м'яч над воротами. А на 27-й хвилині "гірники" подвоїли перевагу. Це Зубков забіг до вільної зони та в дотик розкішно поклав у верхній кут.

Гол-красень надихнув "Шахтар" на нові подвиги в атаці. Двічі на ударній позиції до перерви опинився Судаков. Утім, в обох епізодах пробив вище воріт після передач Зубкова та Бондаренка відповідно. Натомість Кевін із лінії штрафного відправив м'яч поруч зі стійкою.

Зате все вдалося на старті другої половини. За якихось сім хвилин Судаков до першого забитого м'яча додав ще три! Спершу він із лінії штрафного майстерно поклав під стійку. Далі хавбек у дотик замкнув простріл Невертона. А на десерт зіграв на добиванні після ще однієї флангової передачі.

Лише тепер "Шахтар" дозволив ЛНЗ трохи більше. Молло після закидання з глибини змусив Азарові сфолити у власному штрафному – пенальті. До позначки підійшов Нонікашвілі та не переграв Різника. Щоправда, воротар "гірників" зарано вийшов із воріт, тож із другої спроби грузин розмочив рахунок.

Та на щось більше "насінники" не замахнулися. А під завісу зустрічі лише дивом не пропустили ще. Кучеренко ногами парирував черговий постріл Судакова, а Гомес на добиванні не поцілив у ворота. А згодом Назарина відправив м'яч над поперечиною. І лише в останній атаці Яшарі розім'яв Різника ударом зі штрафного – 5:1 у підсумку.

"Шахтар" закріпився на 4-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. "Гірники" набрали 16 очок і відстають на чотири пункти від житомирського "Полісся" та "Олександрії". Тим часом ЛНЗ опустився на 7-ме місце (12 балів).