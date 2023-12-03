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"Шахтар" із голами в другому таймі на класі здолав "Металіст 1925"

Фото: "Гірники" розібралися зі середняком чемпіонату (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" переграв "Металіст 1925" із Харкова в 16-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Шахтар" – "Металіст 1925" – 2:0

Голи: Зубков, 59, Криськів, 78 (пенальті)

 

У стартові півгодини "гірники" вперто намагалися продертися крізь ешеловану оборону харків'ян. Утім, відчайдушна гра гостей на відбій була успішною. А в одній із контратак "Металіст 1925" ледь не забив – Арі Моура отримав передачу перед штрафним, розвернувся і пробив над поперечиною.

Головною проблемою "Шахтаря" у першому таймі став брак швидкості. Спроби ж пройти крізь центральну зону спокійно читалися обороною харків'ян. Аби виправити ситуацію, Маріно Пушіч у перерві випустив Егіналдо замість Невертона. Та героями стали інші.

Щоправда, новий бразилець організував перший момент. Він узяв ініціативу на себе та вивів на ударну позицію Зубкова, але з пострілом того з десяти метрів упорався голкіпер. Згодом Бондаренко пробив поруч зі стійкою, а Сікан – мимо воріт у боротьбі з оборонцем.

Відкрити рахунок "гірникам" вдалося на 59-й хвилині. Зубков отримав передачу на правому фланзі, змістився в штрафний майданчик, підлаштував м'яч і технічно поклав у дальній кут. Сидоренко цього разу виявився безсилим.

"Шахтар" не зупинився після забитого м'яча. Ось Егіналдо заробив кутовий пострілом із рикошетом із-за меж карної зони. Далі Матвієнко розім'яв воротаря ударом із підбирання після стандарту. А згодом у швидкій контратаці Гочолейшвілі не поцілив у кут після передачі Егіналдо.

Подвоїти перевагу донеччани змогли на 78-й хвилині. Це Криськів отримав передачу в штрафному, обіграв Червака, а той сфолив проти хавбека "Шахтаря". Сам постраждалий впевнено і виконав одинадцятиметровий – 2:0.

Звісно, "гірники" могли зробити рахунок розгромним. Невтомний Егіналдо зробив заявку на вихід у старті в наступному поєдинку черговим перспективним ударом – діагональ у дальній кут лише трохи розминулася з воротами. А ще двічі в епіцентрі подій був Назарина. Спершу він не влучив у площину, а потім струсонув поперечину.

Зрештою, "Шахтар" зупинився на двох голах. Перемога у Львові дозволила "гірникам" скоротити відставання від першої трійки команд. Підопічні Пушіча набрали 28 очок і відстають на три пункти від "Полісся" і на п'ять – від "Кривбаса" та "Дніпра-1". До того ж, чинний чемпіон із двома матчами в запасі.

До слова, раніше "Динамо" скандально не змогло зіграти матч на Закарпатті.

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