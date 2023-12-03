"Шахтер" с голами во втором тайме на классе одолел "Металлист 1925"

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Шахтер" – "Металлист 1925" – 2:0

Голы: Зубков, 59, Крыськив, 78 (пенальти)

В стартовые полчаса "горняки" упорно пытались прорваться сквозь эшелированную оборону харьковчан. Впрочем, отчаянная игра гостей на отбой была успешной. А в одной из контратак "Металлист 1925" едва не забил – Ари Моура получил передачу перед штрафной, развернулся и пробил выше перекладины.

Главной проблемой "Шахтера" в первом тайме стала нехватка скорости. Попытки пройти сквозь центральную зону спокойно читались обороной харьковчан. Чтобы исправить ситуацию, Марино Пушич в перерыве выпустил Эгиналдо вместо Невертона. Но героями стали другие.

Правда, новый бразилец организовал первый момент. Он взял инициативу на себя и вывел на ударную позицию Зубкова, но с выстрелом того с десяти метров справился голкипер. Впоследствии Бондаренко пробил рядом со штангой, а Сикан – мимо ворот в борьбе с защитником.

Открыть счет "горнякам" удалось на 59-й минуте. Зубков получил передачу на правом фланге, сместился в штрафную, подработал мяч и технично уложил в дальний угол. Сидоренко в этот раз оказался бессилен.

"Шахтер" не остановился после забитого мяча. Вот Эгиналдо заработал угловой выстрелом с рикошетом из-за пределов штрафной. Далее Матвиенко размял вратаря ударом с подбора после стандарта. Впоследствии в быстрой контратаке Гочолейшвили не попал в угол после передачи Эгиналдо.

Удвоить преимущество дончане смогли на 78-й минуте. Это Крыськив получил передачу в штрафной, обыграл Червака, а тот сфолил против хавбека "Шахтера". Сам пострадавший уверенно и исполнил одиннадцатиметровый – 2:0.

Конечно, "горняки" могли сделать счет разгромным. Неутомимый Эгиналдо сделал заявку на выход в старте в следующем поединке очередным перспективным ударом – диагональ в дальний угол немного разминулась с воротами. Еще дважды в эпицентре событий был Назарина. Сначала он не попал в створ, а потом встряхнул перекладину.

В конце концов "Шахтер" остановился на двух голах. Победа во Львове позволила "горнякам" сократить отставание от первой тройки команд. Подопечные Пушича набрали 28 очков и отстают на три пункта от "Полесья" и на пять – от "Кривбасса" и "Днепра-1". К тому же действующий чемпион с двумя матчами в запасе.