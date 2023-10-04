"Шахтар" із героїчним камбеком переміг "Антверпен" у Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів, група H, 2-й тур

"Антверпен" – "Шахтар" – 2:3

Голи: Муя, 3, Баліквіша, 33 – Сікан, 48, 76, Ракицький, 71

Нереалізований пенальті: Алдервейрелд, 90+7 (А)

"Гірники" розпочали з активного пресингу на чужій половині. А Степаненко навіть пробив у руки воротарю з дистанції. Тим несподіванішим став швидкий гол у виконанні чемпіона Бельгії.

Відкрили рахунок "червоні" вже на 3-й хвилині. Ракицький перед власним штрафним втратив м'яч у боротьбі з Вермереном, а той миттєво віддав праворуч вперед на Мую. Той майстерно поклав Азарові на газон і технічно пробив у дальній кут – 1:0.

За кілька хвилин той же Муя з півкола штрафного пробив вище воріт із відскоку. Далі Янссен із лінії штрафного підкрутив м'яч у праву стійку. Натомість "Шахтар" зміг зачепитися за м'яч аж на екваторі першої половини.

Підопічним Патріка ван Леувена навіть вдався непоганий відрізок. З'явилися в гостей і бодай напівнагоди. Ось Степаненко з підбирання поцілив у суперника. Матвієнко трохи не встиг, щоб замкнути дальню стійку після кутового. А постріл Криськіва з вигідної позиції впіймав воротар.

Натомість "Антверпен" на 33-й хвилині свою нагоду використав. Вермерен розкішною передачею з центра поля вивів Баліквішу на побачення з Різником. Бельгійський нападник у дотик відправив м'яч повз українського кіпера в сітку.

Отямитися до кінця тайму "гірники" так і не зуміли. Зате зі стартом другої 45-хвилинки спробували перехопити ініціативу. Цей підхід приніс свої плоди доволі швидко, повернувши "Шахтар" до гри.

На 48-й хвилині результативною стала затяжна атака донеччан. Спершу Судаков ударом у дальній кут влучив у стійку, а далі Назарина з гострого кута потужно пробив у голкіпера. Та м'яч відскочив у межах штрафного, і Сікан головою спрямував сферу в кут.

На емоціях "Шахтар" провів ще низку небезпечних атак. Активним був правий фланг Коноплі та Зубкова. Перший не відшукав партнерів двома прострілами та поцілив у Кулібалі з кута штрафного, другий – не зміг акцентовано пробити з центру карної зони.

"Антверпен" відповів подвійним моментом. Та героями стали "гірники" Матвієнко, Ракицький та Різник, які спільними зусиллями заблокували удари господарів із близької відстані. Здавалося, що "червоні" знову повертають контроль над ситуацією...

...І тут же пропустили. Не обійшлося без посмішки Фортуни для "Шахтаря". Чемпіон України заробив штрафний на відстані 20 метрів праворуч від воріт. До м'яча підійшов Ракицький та пробив трохи невдало, але під м'яч невдало підставив ногу Баліквіша та повністю дезорієнтував кіпера – 2:2!

Шокований "Антверпен" геть розклеївся та ще за п'ять обертів секундної стрілки втратив і нічийний рахунок. Антигероєм "червоних" став воротар Бюте, який бажанням зберегти м'яч у грі віддав його Назарині. Той прострілив у воротарський, звідки Сікан влучив у порожні ворота!

У фінальні хвилини "Шахтар" зосередився на обороні. Бельгійці мали нагоди зрівняти рахунок, але впевнено на останньому рубежі діяв Різник. Коли ж кіпер "гірників" був безсилим, то антверпенцям бракувало точності. Як у епізоді з пенальті Алдервейрелда в останній атаці. Зрештою, команда ван Леувена зберегла перемогу та врятувала нідерландського тренера від звільнення.