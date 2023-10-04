"Шахтер" с героическим камбэком победил "Антверпен" в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, группа H, 2-й тур

"Антверпен" – "Шахтер" – 2:3

Голы: Муя, 3, Баликвиша, 33 – Сикан, 48, 76, Ракицкий, 71

Нереализованный пенальти: Алдервейрелд, 90+7 (А)

"Горняки" начали с активного прессинга на чужой половине. А Степаненко даже пробил в руки вратарю с дистанции. Тем более неожиданным стал быстрый гол в исполнении чемпиона Бельгии.

Открыли счет "красные" уже на 3-й минуте. Ракицкий перед собственным штрафным потерял мяч в борьбе с Вермереном, а тот мгновенно отдал направо вперед на Мую. Тот искусно уложил Азарови на газон и технично пробил в дальний угол – 1:0.

Через несколько минут тот же Муя с полукруга штрафной пробил выше ворот после отскока. Далее Янссен с линии штрафной подкрутил мяч в правую штангу. В свою очередь "Шахтер" смог зацепиться за мяч на экваторе первой половины.

Подопечным Патрика ван Леувена даже удался хороший отрезок. Появились и хотя бы полувозможности у гостей. Вот Степаненко с подбора попал в соперника. Матвиенко чуть не успел, чтобы замкнуть дальнюю штангу после углового. А выстрел Крыськива с выгодной позиции поймал вратарь.

"Антверпен" же на 33-й минуте свою возможность использовал. Вермерен роскошной передачей из центра поля вывел Баликвишу на свидание с Ризныком. Бельгийский нападающий в касание отправил мяч мимо украинского кипера в сетку.

Прийти в себя до конца тайма "горняки" так и не сумели. Зато со стартом второй 45-минутки попытались перехватить инициативу. Этот подход принес свои плоды довольно быстро, вернув "Шахтер" в игру.

На 48-й минуте результативной стала затяжная атака дончан. Сначала Судаков ударом в дальний угол попал в штангу, а дальше Назарина с острого угла мощно пробил в голкипера. Но мяч отскочил в пределах штрафной, и Сикан головой направил сферу в угол.

На эмоциях "Шахтер" провел еще ряд опасных атак. Активным был правый фланг Конопли и Зубкова. Первый не нашел партнеров двумя прострелами и попал в Кулибали с угла штрафной, второй – не смог акцентированно пробить из центра площадки.

"Антверпен" ответил двойным моментом. Но героями стали "горняки" Матвиенко, Ракицкий и Ризнык, совместными усилиями заблокировавшие удары хозяев с близкого расстояния. Казалось, что "красные" снова возвращают контроль над ситуацией...

…Но тут же пропустили. Не обошлось без улыбки Фортуны для "Шахтера". Чемпион Украины заработал штрафной на расстоянии 20 метров справа от ворот. К мячу подошел Ракицкий и пробил немного неудачно, но под мяч неудачно подставил ногу Баликвиша и полностью дезориентировал кипера – 2:2!

Шокированный "Антверпен" полностью расклеился и еще пять оборотов секундной стрелки спустя потерял и ничейный счет. Антигероем "красных" стал вратарь Бюте, который желанием сохранить мяч в игре отдал его Назарине. Тот прострелил во вратарскую, откуда Сикан попал в пустые ворота!

В финальные минуты "Шахтер" сосредоточился на обороне. Бельгийцы имели возможность сравнять счет, но уверенно на последнем рубеже действовал Ризнык. Когда же кипер "горняков" был бессилен, то антверпенцам не хватало точности. Как в эпизоде с пенальти Алдервейрелда в последней атаке. В конце концов команда ван Леувена сохранила победу и спасла нидерландского тренера от увольнения.