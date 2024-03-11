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"Шахтар" і "Олександрія" розділили призи туру УПЛ

Київ, Понеділок 11 березня 2024 10:11
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"Шахтар" і "Олександрія" розділили призи туру УПЛ Фото: Кевін двічі покарав "хліборобів" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 20-го туру вітчизняної першості віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам донецького "Шахтаря" та "Олександрії" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник "гірників" Кевін – футболіст туру чемпіонату України. Бразилець оформив дубль у поєдинку проти "Колоса" з Ковалівки (3:2).

"Шахтар" програв перший тайм, тож після перерви Маріно Пушіч випустив зимового новачка команди. Кевін на старті другої половини зіграв у стінку з Траоре та з лінії штрафного технічно поклав у дальній кут. А на 88-й хвилині бразилець отримав м'яч у карній зоні та в кілька дотиків переграв Фесюна.

Тим часом керманич "Олександрії" Руслан Ротань – найкращий тренер 20-го туру. Під його керівництвом "жовто-чорні" здобули несподівану перемогу над житомирським "Поліссям" (2:1). Після зимової паузи команда вітчизняного фахівця набрала 4 очки.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Кевін випередив Ледвія, Мрвальєвіча та Кузика. Натомість Ротань виявився кращим за Коваля, Шандрука та Пономарьова.

&quot;Шахтар&quot; і &quot;Олександрія&quot; розділили призи туру УПЛ

До слова, раніше "Динамо" втратило перемогу над "Вересом" на останній хвилині.

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