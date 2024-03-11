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"Шахтер" и "Александрия" разделили призы тура УПЛ

Киев, Понедельник 11 марта 2024 10:11
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"Шахтер" и "Александрия" разделили призы тура УПЛ Фото: Кевин дважды наказал "хлеборобов" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 20-го тура отечественного первенства отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям донецкого "Шахтера" и "Александрии" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Нападающий "горняков" Кевин – футболист тура чемпионата Украины. Бразилец оформил дубль в поединке против "Колоса" из Ковалевки (3:2).

"Шахтер" проиграл первый тайм, поэтому после перерыва Марино Пушич выпустил зимнего новичка команды. Кевин на старте второй половины сыграл в стенку с Траоре и с линии штрафной технично уложил в дальний угол. А на 88-й минуте бразилец получил мяч в штрафной и в несколько касаний переиграл Фесюна.

Тем временем наставник "Александрии" Руслан Ротань – лучший тренер 20-го тура. Под его руководством "желто-черные" одержали неожиданную победу над житомирским "Полесьем" (2:1). После зимней паузы команда отечественного специалиста набрала 4 очка.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Кевин опередил Ледвия, Мрвальевича и Кузика. В свою очередь Ротань оказался лучше Коваля, Шандрука и Пономарева.

&quot;Шахтер&quot; и &quot;Александрия&quot; разделили призы тура УПЛ

К слову, ранее "Динамо" упустило победу над "Вересом" на последней минуте.

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