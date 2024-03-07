ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" сенсаційно втратило перемогу над "Вересом" на останній хвилині

Рівне, Четвер 07 березня 2024 20:42
UA EN RU
"Динамо" сенсаційно втратило перемогу над "Вересом" на останній хвилині Фото: "Біло-сині" втратили очки в Рівному (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" розписало нічию з рівненським "Вересом" у 20-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Верес" – "Динамо" – 1:1

Голи: Мрвальєвіч, 90+9 (пенальті) – Волошин, 6

Перший момент створили господарі. На 5-й хвилині Мрвальєвіч вийшов фактично віч-на-віч із Бущаном, але переграти голкіпера не зумів. Натомість кияни розігнали контратаку, Кабаєв змістився з флангу в центр і віддав на Волошина, який спокійно відправив м'яч у кут.

За кілька хвилин "Динамо" ледь не подвоїло перевагу. Це Андрієвський у фірмовому стилі пробив метрів із 18-ти, але м'яч поцілив у поперечину. Згодом знову на ударній позиції опинився Волошин – Когут впорався з його випадом головою. Повз ворота з другого поверху завдав пострілу й Попов.

Нові моменти в "біло-синіх" з'явилися після перерви. Щоправда, щоразу киянам чогось бракувало. Ось Волошин після сольного проходу вирішив віддати на партнера, а не бити самому. Далі Попов відправив м'яч у руки Когуту після стандарту.

Рівняни спробували перехопити ініціативу. Проте, найбільшим успіхом господарів у цих спробах стали кілька стандартів. Натомість до справді реальних можливостей забити справа так і не дійшла. Підопічні Олександра Шовковського не форсували події та поставили на втримання рахунку.

Однак, за надмірну обережність кияни й поплатилися. В останній атаці "Вереса" в доданий арбітром час Беніто сфолив проти Мрвальєвіча в штрафному майданчику – пенальті. До позначки підійшов сам постраждалий та холоднокровно переграв Бущана – 1:1 у підсумку.

Як наслідок, "Динамо" втратило нагоду піднятися в топ-3 чемпіонату України. Кияни набрали 35 очок і залишилися на 4-й сходинці. Тим часом "Верес" іде на передостанній позиції, маючи в активі 13 пунктів.

До слова, раніше "Зоря" вдома переграла "Минай" та піднялася в середину таблиці УПЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верес Динамо УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
За відстрочкою – у ТЦК. Відповіді на головні питання про мобілізацію та повістки на блокпосту
За відстрочкою – у ТЦК. Відповіді на головні питання про мобілізацію та повістки на блокпосту
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію