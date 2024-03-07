"Динамо" сенсаційно втратило перемогу над "Вересом" на останній хвилині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 20-й тур

"Верес" – "Динамо" – 1:1

Голи: Мрвальєвіч, 90+9 (пенальті) – Волошин, 6

Перший момент створили господарі. На 5-й хвилині Мрвальєвіч вийшов фактично віч-на-віч із Бущаном, але переграти голкіпера не зумів. Натомість кияни розігнали контратаку, Кабаєв змістився з флангу в центр і віддав на Волошина, який спокійно відправив м'яч у кут.

За кілька хвилин "Динамо" ледь не подвоїло перевагу. Це Андрієвський у фірмовому стилі пробив метрів із 18-ти, але м'яч поцілив у поперечину. Згодом знову на ударній позиції опинився Волошин – Когут впорався з його випадом головою. Повз ворота з другого поверху завдав пострілу й Попов.

Нові моменти в "біло-синіх" з'явилися після перерви. Щоправда, щоразу киянам чогось бракувало. Ось Волошин після сольного проходу вирішив віддати на партнера, а не бити самому. Далі Попов відправив м'яч у руки Когуту після стандарту.

Рівняни спробували перехопити ініціативу. Проте, найбільшим успіхом господарів у цих спробах стали кілька стандартів. Натомість до справді реальних можливостей забити справа так і не дійшла. Підопічні Олександра Шовковського не форсували події та поставили на втримання рахунку.

Однак, за надмірну обережність кияни й поплатилися. В останній атаці "Вереса" в доданий арбітром час Беніто сфолив проти Мрвальєвіча в штрафному майданчику – пенальті. До позначки підійшов сам постраждалий та холоднокровно переграв Бущана – 1:1 у підсумку.

Як наслідок, "Динамо" втратило нагоду піднятися в топ-3 чемпіонату України. Кияни набрали 35 очок і залишилися на 4-й сходинці. Тим часом "Верес" іде на передостанній позиції, маючи в активі 13 пунктів.