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"Шахтар" і "Динамо" повернулися до України після закордонних зборів

Фото: "Шахтар" подолав маршрут Роттердам – Жешув – Київ (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Провідні вітчизняні команди – донецький "Шахтар" і київське "Динамо" – завершили закордонний етап підготовки до прийдешнього сезону та приїхали на батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "гірників".

Чемпіон України провів три тижні в Нідерландах. Із Роттердама підопічні Патріка ван Леувена прилетіла в польський Жешув, а звідти автобусом поїхали до Києва.

Перша команда "Шахтаря" у понеділок матиме вихідний для відновлення і відпочинку. Натомість у вівторок "гірники" відновлять тренування на столичній базі "Святошин". У Києві ж хлопці ван Леувена стартують у чемпіонаті України – 29 липня матч проти харківського "Металіста 1925".

Натомість "Динамо" завершило збори в Австрії. Звідти "біло-сині" літаком вирушили до Кишенева. У столиці Молдови на делегацію киян чекав клубний автобус, яким "динамівці" й дісталися додому.

Команда Мірчі Луческу теж матиме вихідний у понеділок. Відновить тренувальні заняття "Динамо" у вівторок. У стартовому турі нового сезону Прем'єр-ліги кияни зіграють проти закарпатського "Миная" вдома 30 липня.

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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