"Шахтар" і "Динамо" повернулися до України після закордонних зборів

Чемпіон України провів три тижні в Нідерландах. Із Роттердама підопічні Патріка ван Леувена прилетіла в польський Жешув, а звідти автобусом поїхали до Києва.

Перша команда "Шахтаря" у понеділок матиме вихідний для відновлення і відпочинку. Натомість у вівторок "гірники" відновлять тренування на столичній базі "Святошин". У Києві ж хлопці ван Леувена стартують у чемпіонаті України – 29 липня матч проти харківського "Металіста 1925".

Натомість "Динамо" завершило збори в Австрії. Звідти "біло-сині" літаком вирушили до Кишенева. У столиці Молдови на делегацію киян чекав клубний автобус, яким "динамівці" й дісталися додому.

Команда Мірчі Луческу теж матиме вихідний у понеділок. Відновить тренувальні заняття "Динамо" у вівторок. У стартовому турі нового сезону Прем'єр-ліги кияни зіграють проти закарпатського "Миная" вдома 30 липня.