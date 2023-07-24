"Шахтер" и "Динамо" вернулись в Украину после заграничных сборов

Чемпион Украины провел три недели в Нидерландах. Из Роттердама подопечные Патрика ван Леувена прилетела в польский Жешув, а оттуда на автобусе уехали в Киев.

Первая команда "Шахтера" в понедельник получит выходной для восстановления и отдыха. Во вторник "горняки" возобновят тренировки на столичной базе "Святошин". В Киеве же ребята ван Леувена стартуют в чемпионате Украины – 29 июля матч против харьковского "Металлиста 1925".

В свою очередь "Динамо" завершило сборы в Австрии. Оттуда "бело-синие" самолетом отправились в Кишенев. В столице Молдовы делегацию киевлян ждал клубный автобус, которым "динамовцы" и добрались домой.

У команды Мирчи Луческу тоже будет выходной в понедельник. Возобновит тренировочные занятия "Динамо" во вторник. В стартовом туре нового сезона Премьер-лиги киевляне сыграют против закарпатского "Миная" дома 30 июля.