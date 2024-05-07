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"Шахтар" і "Динамо" перед Класичним розділили призи місяця УПЛ

Фото: Данило Сікан зробив заявку на поїздку в складі збірної України на Євро-2024 (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращих гравця і тренера квітня представникам донецького "Шахтаря" і київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник "гірників" Данило Сікан – футболіст місяця в чемпіонаті України. Він оформив чотири м'ячі в п'яти поєдинках.

Форвард розписався у воротах полтавської "Ворскли", луганської "Зорі" (двічі) та черкаського ЛНЗ. У всіх цих матчах "Шахтар" відсвяткував перемоги. Сікан у голосуванні вболівальників набрав 43,7% голосів. Він на понад три пункти випередив нападника київського "Динамо" Владислава Ваната (2 голи, 3 асисти).

Натомість найкращим тренером квітня став керманич київського "Динамо" Олександр Шовковський. Під керівництвом українця столичний гранд здобув 5 перемог і звів унічию поєдинок проти черкаського ЛНЗ. "Біло-сині" продовжують переслідування "Шахтаря", відстаючи на чотири очки перед очним Класичним 11 травня.

Шовковський втретє поспіль визнаний найкращим тренером місяця. У голосуванні вітчизняний фахівець набрав 43,8% та приголомшливо випередив головного тренера "гірників" Маріно Пушіча (26,4%). На першому етапі найкращих гравця та тренера місяця називали журналісти низки видань, а на другому – за номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ.

 

До слова, напередодні "Дніпро-1" мінімально переграв "Кривбас" у дербі Дніпропетровщини.

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