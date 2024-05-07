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"Шахтер" и "Динамо" перед Классическим разделили призы месяца УПЛ

Фото: Даниил Сикан сделал заявку на поездку в составе сборной Украины на Евро-2024 (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига отдала награды лучших игрока и тренера апреля представителям донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Нападающий "горняков" Даниил Сикан – футболист месяца в чемпионате Украины. Он оформил четыре мяча в пяти поединках.

Форвард расписался в воротах полтавской "Ворсклы", луганской "Зари" (дважды) и черкасского ЛНЗ. Во всех этих матчах "Шахтер" отметил победы. Сикан в голосовании болельщиков набрал 43,7% голосов. Он более чем на три пункта опередил нападающего киевского "Динамо" Владислава Ваната (2 гола, 3 ассиста).

Лучшим же тренером апреля стал наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский. Под руководством украинца столичный гранд одержал 5 побед и свел вничью поединок против черкасского ЛНЗ. "Бело-синие" продолжают преследование "Шахтера", отставая на четыре очка перед очным Классическим 11 мая.

Шовковский в третий раз подряд признан лучшим тренером месяца. В голосовании отечественный специалист набрал 43,8% и внушительно опередил главного тренера "горняков" Марино Пушича (26,4%). На первом этапе лучших игрока и тренера месяца называли журналисты ряда изданий, а на втором – за номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ.

 

К слову, накануне "Днепр-1" минимально переиграл "Кривбасс" в дерби Днепропетровской области.

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