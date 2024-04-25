"Шахтар" і "Чорноморець" двічі поспіль зіграють в одному місті: відома причина

Одеський "Чорноморець" узгодив із донецьким "Шахтарем" проведення двох очних поєдинків у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Матчі "Чорноморець" – "Шахтар" та "Шахтар" – "Чорноморець" відбудуться в столиці 1 травня та 5 травня відповідно. Поєдинки прийме арена "Лівий берег".
Ініціатором перенесення матчів виступили "моряки". Волею календаря їм довелося би впродовж десяти днів провели б майже 60 годин у роз'їздах, якби поєдинки відбулися на домашніх аренах обох колективів. Отже, замість зустрічей в Одесі та Львові команди зійшлися на двох матчах у Києві.
27 квітня "Чорноморець" в передмісті Ужгорода зустрінеться зі закарпатським "Минаєм" у 26-му турі Прем'єр-ліги. Натомість 5 травня "моряки" зіграють перенесений матч 12-го туру чемпіонату України проти "гірників". На 5 травня запланований поєдинок 27-го туру проти "Шахтаря".
Напередодні жіноча команда "гірників" влаштувала масову бійку з "Кривбасом". Інцидент трапився після фінального свистка матчу чемпіонату України. Арбітриня за мотивами сутички показала 3 червоні картки.
До слова, раніше склали графік виступів футбольних команд України на літніх турнірах.
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