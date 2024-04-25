RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" и "Черноморец" дважды подряд сыграют в одном городе: известная причина

Фото: "Моряки" дважды за короткий период пересекутся с "горняками" (chornomorets.football)
Автор: Антон Федорцив

Одесский "Черноморец" согласовал с донецким "Шахтером" проведение двух очных поединков в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матчи "Черноморец" – "Шахтер" и "Шахтер" – "Черноморец" пройдут в столице 1 мая и 5 мая соответственно. Поединки примет арена "Левый берег".

Инициатором переноса матчей выступили "моряки". Волей календаря им пришлось бы в течение десяти дней провести почти 60 часов в разъездах, если бы поединки прошли на домашних аренах обоих коллективов. Следовательно, вместо встреч в Одессе и Львове команды сошлись на двух матчах в Киеве.

27 апреля "Черноморец" в пригороде Ужгорода встретится с закарпатским "Минаем" в 26-м туре Премьер-лиги. 5 мая "моряки" сыграют перенесенный матч 12-го тура чемпионата Украины против "горняков". На 5 мая запланирован поединок 27 тура против "Шахтера".

Накануне женская команда "горняков" устроила массовую драку с "Кривбассом". Инцидент произошел после финального свистка матча чемпионата Украины. Арбитр по мотивам схватки показала 3 красных карточки.

К слову, ранее составили график выступлений футбольных команд Украины на летних турнирах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныУПЛШахтерЧерноморец