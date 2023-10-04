UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" на характері переміг "Антверпен" у Юнацькій лізі УЄФА

"Шахтар" здобув першу перемогу у Юнацькій лізі УЄФА (фото: facebook.com/fcsd.academy)
Автор: Дмитро Войналович

Донецький "Шахтар" у 2 турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА переміг бельгійський "Антверпен". Матч, який проходив у Лірі, закінчився з рахунком 1:2 на користь українського клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Як проходив матч

"Антверпен" вийшов вперед вже на 14 хвилині матчу. Але вже через дві хвилини рефері зафіксував у бельгійців гру рукою у власному штрафному. Пенальті у ворота Нільса Деванкнеера виконав Антон Глущенко, зрівнявши рахунок.

А крапку в зустрічі на 73-й хвилині після пасу Богдана Трифаненка поставив Антон Демченко, який вийшов на заміну одразу після перерви  відзначився.

Святкування другого гола "гірниками"

Зауважимо, що юнаки "Шахтаря" у 1-му турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА поступилися одноліткам з "Порту" (1:4). А "Антверпен" мінімально програв "Барселоні" (1:2).

Таким чином, бельгійські юнаки опустилися на останню сходинку турнірної таблиці. 

"Шахтар" наступну зустріч у межах так званої Юнацької Ліги чемпіонів проведе 25 жовтня на виїзді проти "Барселони".

Також зазначимо, що у внутрішньому чемпіонаті підопічні Олексія Бєліка демонструють відмінні результати (8 перемог у 9 зустрічах) та очолюють турнірну таблицю. 

Нагадаємо, "доросла" команда "Шахтаря" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 зустрінеться з бельгійським "Антверпеном" на виїзді 4 жовтня. Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Додамо, що УЄФА хотів призначити на матч "гірників" голову суддівського корпусу РФ, але швидко передумав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарФутбол