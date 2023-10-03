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УЄФА хотів призначити на матч "Шахтаря" голову суддівського корпусу РФ, але швидко передумав

Вівторок 03 жовтня 2023 16:47
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УЄФА хотів призначити на матч "Шахтаря" голову суддівського корпусу РФ, але швидко передумав Фото: УЄФА хотів призначити на матч "Шахтаря" голову суддівського корпусу РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планував призначити суддівським інспектором на матч донецького "Шахтаря" Мілорада Мажича, який працює у структурі російського футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЄФА.

Серб Мілорад Мажич ще вчора, 2 жовтня, був вказаний як суддівський інспектор на матчі "Шахтар" - "Антверпен" у рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Цього року Мажич обійняв посаду голови департаменту суддівства російського футбольного союзу (РФС).

УЄФА хотів призначити на матч &quot;Шахтаря&quot; голову суддівського корпусу РФ, але швидко передумавФото: Мілорад Мажич мав працювати на матчі "Шахтаря" (скріншот)

В УЄФА хотіли, щоб він дав оцінку діям бригади суддів на чолі з Раде Обреновичем зі Словенії.

Але вже сьогодні, 3 жовтня, на сайті УЄФА суддівським інспектором на матчі "Шахтаря" вказано Ян Вегереєфа з Нідерландів.

УЄФА хотів призначити на матч &quot;Шахтаря&quot; голову суддівського корпусу РФ, але швидко передумавФото: УЄФА замінила суддівського інспектора на матчі "Шахтаря" (скріншот)

Скандальні рішення УЄФА

Нагадаємо, це не перше скандальне рішення Союзу європейських футбольних асоціацій. Ще минулого тижня УЄФА вирішив повернути російські юнацькі команди на міжнародні змагання.

У Союзі це пояснили тим, що "дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить на дорослих".

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